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AGENDA · Fréhel

Les explorateurs du numérique pilotes de drone ! Rue de la Grande Abbaye Fréhel

jeudi 23 juillet 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Grande Abbaye
Adresse
Médiathèque
Ville
22240 Fréhel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Fréhel

Les explorateurs du numérique pilotes de drone !

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Ton rendez-vous numérique des vacances !
Apprends à piloter un minidrone et à faire des figures acrobatiques…
en 9 min top chrono !   .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12 

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English :

L’événement Les explorateurs du numérique pilotes de drone ! Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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