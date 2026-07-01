Les explorateurs du numérique pilotes de drone ! Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Informations pratiques

Fréhel

Les explorateurs du numérique pilotes de drone !

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Ton rendez-vous numérique des vacances !

Apprends à piloter un minidrone et à faire des figures acrobatiques…

en 9 min top chrono ! .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Les explorateurs du numérique pilotes de drone ! Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme