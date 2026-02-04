Les expositions de la Micro-Folie Métamorphose L’Hôtellerie-de-Flée L’Hôtellerie-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu

Les expositions de la Micro-Folie Métamorphose L’Hôtellerie-de-Flée

L’Hôtellerie-de-Flée 1 Pl. Saint-Nicolas Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

2026-04-04

Exposition Métamorphose de la Micro-Folie tous les mardis et dimanches à L’Hôtellerie-de-Flée..

Le 739 et le réseau des bibliothèques vous présentent une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers et de médiations artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet.

Tout public. Gratuit sans inscription. .

L’Hôtellerie-de-Flée 1 Pl. Saint-Nicolas Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

Micro-Folie’s Métamorphose exhibition every Tuesday and Sunday at L’Hôtellerie-de-Flée…

