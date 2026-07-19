Les fabuleuses histoires du doudou de France Inter (2e séance) Les Trois Baudets Paris

Informations pratiques

La productrice et conteuse Zoé Varier accompagnée de son doudou tout mou, tout chou, tout fou vous embarque à la découverte des émotions de vos enfants à travers les aventures de cet objet si précieux, meilleur ami des tout-petits…

Le doudou parle et agit comme l’enfant pour l’aider à grandir mais aussi pour accompagner les parents à comprendre ce qu’il traverse. C’est un doudou tendre, curieux et espiègle. Les aventures du doudou de France-Inter s’inspirent des évènements du quotidien (il rentre à l’école, il va chez le docteur), mais font aussi appel à l’imaginaire des enfants (il danse au bal des doudous, ou part en voyage sur le dos d’une baleine bleue)…

Ces courtes histoires sont mises en son par la bruiteuse Elodie Fiat et à tour de rôle, par les musiciens de l’Orchestre National de France, la flûtiste Joséphine Poncelin et le percussionniste Emmanuel Curt. Simples et intelligentes, instructives ou divertissantes, les aventures de Doudou offrent toute leur place à la poésie et à l’imagination.

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 06 décembre 2026

de 17h15 à 18h00

payant

7 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-06T18:15:00+01:00

fin : 2026-12-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-06T17:15:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets



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