Les Fatals Picards Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Les Fatals Picards Espace Julien Marseille 6e Arrondissement samedi 12 décembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Les Fatals Picards
Samedi 12 décembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25.7 – 25.7 – 25.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Les Fatals Picards à l’Espace Julien Marseille !
Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent le rock, la chanson française, l’humour, le second degré l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire.
Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie…
Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 exagérer, c’est commencer d’inventer . .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Les Fatals Picards at Espace Julien Marseille!
L’événement Les Fatals Picards Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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