Les Fausses Confidences (Comédie-Française), Cinés Palace, Épinal
jeudi 1 juillet 2027 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
Les Fausses Confidences (Comédie-Française) Jeudi 1 juillet 2027, 20h10 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00
Fin : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00
Tarif 12€ : pour les adhérents BAF et les moins de 26 ans : achat uniquement en caisse.
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=865MP »}]
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