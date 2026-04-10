LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT ZENITH DE PAU Pau

Pau

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-26 20:00:00

fin : 2027-11-26 22:00:00

Date(s) :

2027-11-26

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer !

Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?

Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?

Vivre à deux revient à traverser un champs de mines les petites manies, la belle famille, les enfants, l’habitude… L’habitude… L’habitude.

Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !

On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à célébrer les noces de diamant.

100% des couples ont tenté leur chance…

Et pour les célibataires… Prenez des notes.

Une comédie interactive délirante, qui a déjà fait rire plus de 200.000 spectateurs ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT

L’événement LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau