Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON* Place Armand Lanoux Perpignan

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON*

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON* Place Armand Lanoux Perpignan vendredi 27 novembre 2026.

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON*

Place Armand Lanoux Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Palais des congrès Auditorium Charles Trenet
  .

Place Armand Lanoux Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 

English :

Palais des congrès Auditorium Charles Trenet

German :

Palais des congrès Auditorium Charles Trenet

Italiano :

Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trenet

Espanol :

Palacio de Congresos Auditorio Charles Trenet

L’événement LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON* Perpignan a été mis à jour le 2025-11-05 par PERPIGNAN TOURISME