Les femmes portent la moitié du ciel !, Bibliothèque Jules Verne – Pantin, Pantin

Les femmes portent la moitié du ciel ! Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Jules Verne – Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Salaires, injonctions à la minceur et à la jeunesse, sexisme, patriarcat… Et si l’on prenait le temps de questionner ce que l’on accepte — ou non — collectivement ? Les femmes portent la moitié du ciel propose des clés pour comprendre, déconstruire et agir, dans un esprit participatif et bienveillant.

Un moment d’échange vivant, où la parole circule, parce que si les grandes féministes d’hier ont façonné la société d’aujourd’hui, c’est bien nous toutes et tous qui construisons celle de demain.

Bibliothèque Jules Verne – Pantin 73 Avenue Édouard-Vaillant, 93500 Pantin Pantin

Par le collectif *Aux arbres, Citoyennes !* Avec émotion et humour, cette conférence théâtralisée interroge les inégalités femmes-hommes et les mécanismes du sexisme ordinaire. Saison culturelle #2 Actualités