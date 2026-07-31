Les Femmes Savantes (Comédie-Française), Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Les Femmes Savantes (Comédie-Française) Lundi 24 mai 2027, 20h10 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-24T20:10:00+02:00 – 2027-05-24T22:10:00+02:00

Fin : 2027-05-24T20:10:00+02:00 – 2027-05-24T22:10:00+02:00

Tarif 12€ : pour les adhérents BAF et les moins de 26 ans : achat uniquement en caisse.

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=7Z4VE »}]

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