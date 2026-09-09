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LES FEMMES S’EN MÊLENT : DEATH VALLEY GIRLS + BELLA AND THE BIZARRE + PUSSY MIEL, La Sirène, La Rochelle

vendredi 20 novembre 2026 · La Sirène · La Rochelle

LES FEMMES S’EN MÊLENT : DEATH VALLEY GIRLS + BELLA AND THE BIZARRE + PUSSY MIEL, La Sirène, La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
La Sirène
Adresse
111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
TA : 11 · TR : 13 · PT : 15 · SP : 18

LES FEMMES S’EN MÊLENT : DEATH VALLEY GIRLS + BELLA AND THE BIZARRE + PUSSY MIEL Vendredi 20 novembre, 20h00 La Sirène Charente-Maritime

TA : 11 · TR : 13 · PT : 15 · SP : 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T01:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T01:00:00+01:00

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/673 »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/
Garage, Rock

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