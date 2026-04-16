Les fêtes d’Agen Agen
Les fêtes d’Agen Agen vendredi 28 août 2026.
Agen
Les fêtes d’Agen
Centre-ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Les Fêtes d’Agen 2026. Concerts, arts de rue et animations en centre-ville. Avec Yann Muller, Matt Pokora, Louane et Jérémy Frérot en concert.
Venez vivre l’ambiance festive à l’agenaise et profiter des concerts.
Les Fêtes d’Agen 2026. Concerts, arts de rue et animations en centre-ville. Avec Yann Muller, Matt Pokora, Louane et Jérémy Frérot en concert.
Venez vivre l’ambiance festive à l’agenaise et profiter des concerts. .
Centre-ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 48 49
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English : Les fêtes d’Agen
Les Fêtes d’Agen 2024. Concerts, street art and entertainment in the city center. Pascal Obispo and Olivia Ruiz.
Come and experience the festive atmosphere of Agen and enjoy the concerts.
L’événement Les fêtes d’Agen Agen a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Agen
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