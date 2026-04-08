Les Fêtes d’Agen, Place Esquirol – Place du Docteur Esquirol, Agen
Les Fêtes d’Agen, Place Esquirol – Place du Docteur Esquirol, Agen vendredi 28 août 2026.
Les Fêtes d’Agen 28 et 29 août Place Esquirol – Place du Docteur Esquirol Lot-et-Garonne
https://fetesdagen.billetterie-event.fr/home
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00
Les Fêtes d’Agen 2026 : le pruneau à l’honneur au cœur du Lot-et-Garonne
Les 28 et 29 août 2026, Agen vibrera au rythme des Fêtes d’Agen, anciennement connues sous le nom de “Grand Pruneau Show”. Cet événement incontournable de la fin de l’été célèbre le célèbre Pruneau d’Agen IGP à travers une programmation festive, gourmande et familiale.
Pendant deux jours, le centre-ville d’Agen se transforme en véritable lieu de fête avec concerts, animations de rue, spectacles vivants, marchés gourmands et dégustations autour du pruneau.
Le Boulevard du Pruneau d’Agen
Véritable vitrine du terroir local, le Boulevard du Pruneau met à l’honneur le produit emblématique du Lot-et-Garonne. Producteurs, artisans et chefs proposent dégustations, démonstrations culinaires et recettes créatives autour du pruneau d’Agen IGP.
Une ambiance festive pour tous
Les Fêtes d’Agen proposent également :
- des concerts en plein air avec des artistes de la scène française (Jérémy Frérot, Louane, Matt Pokora et bien d’autres !)
- des animations gratuites dans tout le centre-ville,
- des spectacles de rue,
- des espaces dédiés aux enfants,
- des animations sportives et culturelles.
Informations pratiques :
Lieu : Centre-ville d’Agen (Lot-et-Garonne)
Dates : 28 et 29 août 2026
️ Certaines animations sont gratuites – concerts principaux sur billetterie
Informations et programmation : fetesdagen.fr
Un rendez-vous incontournable pour découvrir le Pruneau d’Agen IGP dans une ambiance conviviale et festive, au cœur du Sud-Ouest.
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Cet événement incontournable de la fin de l’été célèbre le célèbre Pruneau d’Agen IGP à travers une programmation festive, gourmande et familiale. Ville d’Agen agen
Ville d’Agen
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