Agen, une ville attachante et son fleuve Place du Maréchal Foch Agen

De la majestueuse cathédrale Saint-Caprais, témoin de la grande crue de 1930, aux cornières du centre historique, en passant par la rue Garonne et la passerelle Michel Serres, cette visite vous invite à découvrir comment l’eau a façonné la ville. DÉPART Parvis de la cathédrale Saint-Caprais.

Au fil des rues et des rives, plongez au cœur de l’histoire d’Agen en suivant le cours de son fleuve, la Garonne. De la majestueuse cathédrale Saint-Caprais, témoin de la grande crue de 1930, aux cornières du centre historique, en passant par la rue Garonne et la passerelle Michel Serres, cette visite vous invite à découvrir comment l’eau a façonné la ville. La Garonne a toujours été un acteur essentiel de la vie agenaise. Le parcours s’achèvera place Jasmin, avec l’évocation du célèbre poète et de son attachement au fleuve.

From the majestic Saint-Caprais Cathedral, witness to the great flood of 1930, to the historic city center, via Rue Garonne and the Michel Serres footbridge, this tour invites you to discover how water has shaped the city. DEPARTURE: Saint-Caprais Cathedral square.

