Les Fêtes d’Orok Bat Stade Orok Bat Anglet

Anglet

Les Fêtes d’Orok Bat

Stade Orok Bat 1 allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le quartier de Blancpignon s’apprête à vivre un moment inédit avec la toute première édition des fêtes d’Orok Bat, un rendez-vous placé sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Imaginée et organisée par Kostaldekoak, cette journée festive est née d’une envie simple réunir toutes les générations autour de ce qui fait l’âme des fêtes de village, entre convivialité et esprit de quartier.

Au programme, petits et grands pourront profiter d’animations pour tous les goûts concours d’omelette, parties de mus, ambiance musicale avec des bandas, jeux gonflables pour les enfants, un méchoui, des stands de talo et de glaces et bien d’autres surprises.

Une journée festive et intergénérationnelle à ne pas manquer ! .

Stade Orok Bat 1 allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Fêtes d’Orok Bat

L’événement Les Fêtes d’Orok Bat Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet