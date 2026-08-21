Les fileuses, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Les fileuses Vendredi 6 novembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T15:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T15:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:00:00+01:00

Atelier créatif

Auteure de plus d’une vingtaine d’ouvrages, Perrine Le Querrec vous invite à « broder » votre histoire à partir de chutes de tissu, d’encre et de papier, pour réunir les gestes d’écrire et ceux de coudre. Ouvert aux couturiers et couturières confirmés comme aux novices.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415400 »}]

Atelier créatif Perrine Le Querrec vous invite à « broder » votre histoire à partir de chutes de tissu, d’encre et de papier. Ouvert aux couturiers et couturières confirmés comme aux novices.