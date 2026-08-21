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Les fileuses, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

vendredi 6 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Les fileuses, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Les fileuses Vendredi 6 novembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T15:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T15:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:00:00+01:00

Atelier créatif
Auteure de plus d’une vingtaine d’ouvrages, Perrine Le Querrec vous invite à « broder » votre histoire à partir de chutes de tissu, d’encre et de papier, pour réunir les gestes d’écrire et ceux de coudre. Ouvert aux couturiers et couturières confirmés comme aux novices.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415400 »}]
Atelier créatif Perrine Le Querrec vous invite à « broder » votre histoire à partir de chutes de tissu, d’encre et de papier. Ouvert aux couturiers et couturières confirmés comme aux novices.

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