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Les filles aux mains jaunes – Théâtre – 27/9, Kursaal Hellemmes, Lille

dimanche 27 septembre 2026 · Kursaal Hellemmes · Lille

Les filles aux mains jaunes – Théâtre – 27/9, Kursaal Hellemmes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Kursaal Hellemmes
Adresse
135 rue Roger Salengro lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

Les filles aux mains jaunes – Théâtre – 27/9 Dimanche 27 septembre, 16h00 Kursaal Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Quatre ouvrières françaises se rencontrent dans les usines d’armement pendant la Première Guerre mondiale.
À travers leur histoire, découvrez un récit poignant de solidarité, d’amitié et d’émancipation des femmes, dans une période où tout est à reconstruire.
En présence de l’auteur, Michel Bellier.

  • 27 septembre à 16h
  • Tarifs : 5 € et 10 €
  • Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
  • Tarif réduit pour les jeunes de 13 à 21 ans, les étudiants, les seniors de plus de 60 ans et les demandeurs d’emploi.

Retrouvez toute la programmation du festival : festival.fncta-hdf.fr

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Dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord, La Baraque Foraine propose « Les filles aux mains jaunes »de Michel Bellier, le dimanche 27 septembre à 16h, au Kursaal.

©Petra Hilleke

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