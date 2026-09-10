Les filles aux mains jaunes – Théâtre – 27/9, Kursaal Hellemmes, Lille
dimanche 27 septembre 2026 · Kursaal Hellemmes · Lille
Informations pratiques
Les filles aux mains jaunes – Théâtre – 27/9 Dimanche 27 septembre, 16h00 Kursaal Hellemmes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Quatre ouvrières françaises se rencontrent dans les usines d’armement pendant la Première Guerre mondiale.
À travers leur histoire, découvrez un récit poignant de solidarité, d’amitié et d’émancipation des femmes, dans une période où tout est à reconstruire.
En présence de l’auteur, Michel Bellier.
- 27 septembre à 16h
- Tarifs : 5 € et 10 €
- Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
- Tarif réduit pour les jeunes de 13 à 21 ans, les étudiants, les seniors de plus de 60 ans et les demandeurs d’emploi.
Retrouvez toute la programmation du festival : festival.fncta-hdf.fr
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Dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord, La Baraque Foraine propose « Les filles aux mains jaunes »de Michel Bellier, le dimanche 27 septembre à 16h, au Kursaal.
©Petra Hilleke
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