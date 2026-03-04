Les filles du Nil, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Les filles du Nil Dimanche 15 mars, 16h45 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T16:45:00+01:00 – 2026-03-15T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T16:45:00+01:00 – 2026-03-15T19:00:00+01:00

Dans un village du sud de l’Égypte, un groupe de jeunes filles coptes se rebelle en formant une troupe de théâtre de rue. Elles rêvent de devenir comédiennes, danseuses et chanteuses. Les Filles du Nil suit le voyage de ces jeunes femmes en quête de liberté.

Projection suivie d’une rencontre.

​En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Un film de Nada Riyadh et Ayman El Amir | 1h42 | 2024 | Égypte, France, Danemark, Qatar, Arabie Saoudite ReElles