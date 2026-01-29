Les Flamboyantes #8 Cusset

Les Flamboyantes #8

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Les Flamboyantes, fêtes médiévales et fantastiques de la Ville de Cusset sootn de retour pour une huitième édition les 26, 27 et 28 juin 2026. Trois jours de festivités qui feront de nouveau battre le coeur de ville vêtu de ses plus beaux décors.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 communication@ville-cusset.fr

English :

Les Flamboyantes, Cusset’s medieval and fantasy festivities, return for an eighth edition on June 26, 27 and 28, 2026. Three days of festivities that will once again make the heart of the town beat, dressed in its most beautiful decors.

