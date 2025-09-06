Les Flâneries au Miroir En centre-ville Martigues

Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 19h. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Martigues cultive sa ressemblance avec Venise, découvrez 140 masqués et costumés, venant de France et d’Europe. Parés de leurs plus beaux atours, ils déambuleront dans toute la ville pour votre plus grand plaisir.

Voilà 18 ans que Martigues se pare le temps d’un week-end de ses plus beaux atours. De place en place , de ruelles en jardins , les costumés Vénitiens vont partager avec vous en musique leur passion pour le Carnaval Vénitiens. Moments exceptionnels qui feront revivre notre ‘’ Venise Provençale ‘’.



Le programme 2025.

– Samedi de 10h à 11h45 déambulation dans le quartier de l’ile (réservé aux photographes et au public amateur de photographie).

– Samedi de 15h45 à 17h45 déambulation dans le quartier de Ferrières et au marché italien.

– Samedi à 18h30 Spectacle sur le théâtre de verdure, « 19 anni di Spettacolo ». Défilé spectacle sur podium.

Des costumés de l’association défileront accompagnés du tenor en live Sergio Conte Cerutti et de la soprano Daniela Quaglia.

– Dimanche de 10h à 12h déambulation dans le quartier de Jonquières.

– Dimanche de 15h à 17h déambulation dans le quartier de l’île, spectacle musical avec la chanteuse soprano Daniela Quaglia et le ténor Sergio Conte.

La photo souvenir en guise d’au revoir ponctuera le week-end au théâtre de verdure.



Exposition photo du 29 août au 7 Septembre à la médiathèque Louis Aragon Hier et aujourd’hui.

Sont mis à l’honneur, les photographes et les costumés de l’association des Masqués Vénitiens de France. Des photos prises lors d’événements à Venise et partout en France viendront compléter la collection.



Du 3 au 7 septembre, retrouvez également le marché des Italiennes au jardin de Ferrières. Un marché artisanal autour de la gastronomie, tout droit venu d’Italie. .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Martigues cultivates its resemblance to Venice, discover 140 masked and costumed people from France and Europe. Dressed in their finest attire, they will wander around the town for your pleasure.

German :

Martigues pflegt seine Ähnlichkeit mit Venedig. Entdecken Sie 140 maskierte und kostümierte Menschen aus Frankreich und Europa. In ihren schönsten Gewändern werden sie zu Ihrem Vergnügen durch die ganze Stadt ziehen.

Italiano :

Mentre Martigues coltiva la sua somiglianza con Venezia, scoprite 140 artisti in maschera e in costume provenienti dalla Francia e dall’Europa. Addobbati con i loro abiti più belli, passeggeranno per la città per il vostro piacere di vederli.

Espanol :

Martigues cultiva su parecido con Venecia, descubre 140 personas enmascaradas y disfrazadas de Francia y Europa. Vestidos con sus mejores galas, se pasearán por la ciudad para su disfrute.

