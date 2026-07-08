UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lanildut

Les Flâneries de l’Aber Lanildut

dimanche 12 juillet 2026 · Lanildut

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
29840 Lanildut
Département
Finistère
Tarif

Lanildut

Les Flâneries de l’Aber

Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-08-23

Pour la 36ème année consécutive Les Flâneries de l’Aber donnent à voir, à découvrir… C’est le cheminement d’une année pour les artistes présents. C’est aussi le fruit de l’exploration de la matière, de la couleur, de la lumière.
Poussez les portes de cette belle exposition et découvrez les tableaux, photos, poteries, bijoux… réalisés par les artistes locaux.   .

Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 30 73 66 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Flâneries de l’Aber Lanildut a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Lanildut (Finistère)