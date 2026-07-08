Les Flâneries de l’Aber Lanildut
dimanche 12 juillet 2026 · Lanildut
Informations pratiques
Lanildut
Les Flâneries de l’Aber
Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-23
Pour la 36ème année consécutive Les Flâneries de l’Aber donnent à voir, à découvrir… C’est le cheminement d’une année pour les artistes présents. C’est aussi le fruit de l’exploration de la matière, de la couleur, de la lumière.
Poussez les portes de cette belle exposition et découvrez les tableaux, photos, poteries, bijoux… réalisés par les artistes locaux. .
Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 30 73 66 06
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English :
L’événement Les Flâneries de l’Aber Lanildut a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE
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