Les fleuves, reflets d’une Terre en transformation Maison Paris Nature Paris
dimanche 2 août 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence]
Qu’est-ce qu’un fleuve, au fond ? Un simple écoulement d’eau… ou bien autre chose ?
Un fleuve ne transporte pas seulement de l’eau : il charrie de la matière, visible et invisible — particules et éléments dissous. Mais d’où vient cette matière ? Et que nous dit-elle des continents, des interactions entre roches, atmosphère et êtres vivants ?
À travers ces flux s’expriment la formation des sols, la destruction et la transformation des continents, ainsi que l’empreinte des sociétés humaines à l’heure du Capitalocène. Regarder un fleuve autrement, c’est apprendre à y lire ces processus.
C’est ce que nous tenterons d’explorer ensemble au cours de cette conférence. Étudier la composition d’un fleuve, c’est comprendre comment la surface de la Terre se façonne.
Conférence scientifique à partir de 15 ans, réalisée par Soufian Henchiri, docteur en géochimie et médiateur en géosciences du Palais de la Découverte.
Le dimanche 02 août 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-02T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T14:30:00+02:00_2026-08-02T16:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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