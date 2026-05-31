Les Fluides Cabaret en Guinguette, Cour Mably, Bordeaux

Les Fluides Cabaret en Guinguette Vendredi 19 juin, 19h00 Cour Mably Gironde

Billetterie en ligne – à partir de 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Après avoir retourné le Bien Public en avril dernier pour la première, Les Fluides Cabaret reviennent les vannes toutes ouvertes à Cour Mably dans le cadre du Festival des Fiertés pour un voyage impertinent et décalé entre satire et poésie, grotesque et suspendu, réconfort et saut dans l’inconnu. Une ode à la transformation, de soi-même, de tous les mots et de toutes les mélodies. « Ici, les fluides débordent, échappent à la binarité » (Charlotte Lesprit, Journal Sud-Ouest).

Accompagnées par le pianiste et violoniste Vincent Gestermann, nos cinq créatures chanteuses et musiciennes détournent des classiques de tous les styles : musique pop, comédie musicale, blues, jazz, chanson française… Une traversée épique dont on ne ressort pas indemne.

Crabe Alamer et Bichon ont invité pour cette première mise en scène les fabuleureuses Mofwazé·e, Bendyxxx, Hugue et Vincent Gestermann.

Rejoins-les pour rire et pleurer.

Lieu – Cour Mably dans le cadre du Festival des Fiertés organisé par Le Girofard

️ Date – Vendredi 19 juin

Ouverture des portes – 19h00

Début du spectacle – 20h15

Restauration et fluides sur place.

7€ à 16€ de Sole-Idaire à Late Raie

Placement libre

Nous condamnons tout acte homophobe, transphobe, misogyne, sexiste, raciste, discriminatoire de quelque nature qu’il soit, ainsi que la violence, la haine et l’irrespect sous toutes leurs formes. Nous en appelons à la bienveillance de chacun.e pour faire de cette soirée un moment de partage, de sympathie et de bonheur. Si tu te sens mal à l’aise, menacé.e, harcelé.e ou si tu observes quelque chose que tu estimes inappropriée dans cet endroit et à ce moment précis : adresse-toi aux référent·es VHSS identifiables sur le lieu ou à un·e membre de l’organisation !

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-fluides/evenements/les-fluides-en-guinguette »}]

Les Fluides, cabaret queer impertinent 100% musique live revient à Cour Mably pour le Festival des Fiertés Cabaret Spectacle

Hélène Tozzi et Bichon