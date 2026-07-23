Informations pratiques

Najac

Les Folles Journées Polyphoniques

La Salvetat-des-Carts Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Rendez-vous le dimanche 2 août pour la folle journée polyphonique ! Le concert aura lieu à l’église romane de la Salvetat des Carts à partir de 17h.

Cette année carte blanche à l’Ensemble Vocal Urmas, chants du Nord de l’Europe et mélodies hispaniques.

Verre de l’amitié offert par L’Association de sauvegarde de l’église 6 .

La Salvetat-des-Carts Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 58 61 98 57 valeriemarque@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on Sunday, August 2, for a wild day of polyphonic music! The concert will take place at the Romanesque church of La Salvetat des Carts starting at 5 p.m.

L’événement Les Folles Journées Polyphoniques Najac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)