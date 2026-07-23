Les Folles Journées Polyphoniques Najac
dimanche 2 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Les Folles Journées Polyphoniques
La Salvetat-des-Carts Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Rendez-vous le dimanche 2 août pour la folle journée polyphonique ! Le concert aura lieu à l’église romane de la Salvetat des Carts à partir de 17h.
Cette année carte blanche à l’Ensemble Vocal Urmas, chants du Nord de l’Europe et mélodies hispaniques.
Verre de l’amitié offert par L’Association de sauvegarde de l’église 6 .
La Salvetat-des-Carts Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 58 61 98 57 valeriemarque@wanadoo.fr
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English :
See you on Sunday, August 2, for a wild day of polyphonic music! The concert will take place at the Romanesque church of La Salvetat des Carts starting at 5 p.m.
L’événement Les Folles Journées Polyphoniques Najac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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