Les Fo’plafonds Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Le Phénomène des réseaux sociaux débarque au Théâtre Le 13e Art pour des concerts 100% tubes recyclés !

Avec eux tout est musique… Tout s’accorde tout se transforme. La rue et ses éléments ont une seconde vie et même parfois plus ! Rien n’est jeté tout est récupéré et c’est ainsi que les instrucs sont créés : le Tromp’Board le Pédalo-bass le Tourniquet le Klaxobass… Les Fo’Plafonds vous embarquent pour 1h30 de show avec des reprises toutes plus entraînantes les unes que les autres de Dalida Police AC/DC ou encore Charlie Parker…

« Sur scène, huit musiciens s’emparent d’objets du quotidien détournés en « instrucs ». Chaque reprise musicale est réinterprétée avec une énergie débordante, une part de théâtralité et une grande créativité. »MUSICAL AVENUE

Le Phénomène des réseaux sociaux débarque au Théâtre Le 13e Art pour des concerts 100% tubes recyclés !

Du jeudi 03 décembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :

payant

De 25 à 55 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-03T01:00:00+01:00

fin : 2027-02-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis

https://le13emeart.com/les-evenements/les-fo-plafonds/ +33148285353



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