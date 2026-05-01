Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition. Ferme Louise Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition.

Ferme Louise Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Les Forêt d’altitude, des forêts de liens… Projections Animations Exposition.

Gratuit & accessible à tous Versions audio et facile à lire et à comprendre.

> Samedi 16 mai

De 10h à 13h & 14h à 17h30 VISITE libre de l’exposition hippomobile.

A travers des photos, des illustrations & des textes ludiques, plongez dan la richesse et la beauté de nos forêts.

De 10h30 à 12h Animation** L’ÉVEIL BOISÉ Tout public dès 4 ans.

Venez vivre une expérience sensorielle en forêt et redécouvrez la nature qui vous entoure.

De 14h30 à 16h Animation** MÉTAMORPHOSES FORESTIÈRES Tout public dès 14 ans.

Balade forestière interactive où vous explorez les transitions que partagent nos forêts d’hier à aujourd’hui.

> Dimanche 17 mai

De 10h à 13h & 14h à 17h30 VISITE libre de l’exposition hippomobile.

A travers des photos, des illustrations & des textes ludiques, plongez dans la richesse et la beauté de nos forêts.

De 10h30 à 12h Animation** SUR LA PISTE DES PETITES BÊTES Tout public dès 4 ans.

Dans un bois mort ou sous des feuilles sèches, découvrez un monde minuscule et essentiel!

De 14h30 à 16h Animation ÉCHANGE Café Forêt Tout public.

Autour d’une boisson,venez poser vos questions sur les forêts dans le calme et la bonne humeur.

** Animations réalisées à +/- 2km autour de l’exposition et pouvant nécessiter un véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de l’activité.

Manifestation organisée par Le Groupe Tétras Jura 03 84 41 13 20. .

Ferme Louise Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 13 20 contact@groupe-tetras-jura.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition.

L’événement Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition. Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX