Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition. Ferme Louise Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux
Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition. Ferme Louise Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 16 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition.
Ferme Louise Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Les Forêt d’altitude, des forêts de liens… Projections Animations Exposition.
Gratuit & accessible à tous Versions audio et facile à lire et à comprendre.
> Samedi 16 mai
De 10h à 13h & 14h à 17h30 VISITE libre de l’exposition hippomobile.
A travers des photos, des illustrations & des textes ludiques, plongez dan la richesse et la beauté de nos forêts.
De 10h30 à 12h Animation** L’ÉVEIL BOISÉ Tout public dès 4 ans.
Venez vivre une expérience sensorielle en forêt et redécouvrez la nature qui vous entoure.
De 14h30 à 16h Animation** MÉTAMORPHOSES FORESTIÈRES Tout public dès 14 ans.
Balade forestière interactive où vous explorez les transitions que partagent nos forêts d’hier à aujourd’hui.
> Dimanche 17 mai
De 10h à 13h & 14h à 17h30 VISITE libre de l’exposition hippomobile.
A travers des photos, des illustrations & des textes ludiques, plongez dans la richesse et la beauté de nos forêts.
De 10h30 à 12h Animation** SUR LA PISTE DES PETITES BÊTES Tout public dès 4 ans.
Dans un bois mort ou sous des feuilles sèches, découvrez un monde minuscule et essentiel!
De 14h30 à 16h Animation ÉCHANGE Café Forêt Tout public.
Autour d’une boisson,venez poser vos questions sur les forêts dans le calme et la bonne humeur.
** Animations réalisées à +/- 2km autour de l’exposition et pouvant nécessiter un véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de l’activité.
Manifestation organisée par Le Groupe Tétras Jura 03 84 41 13 20. .
Ferme Louise Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 13 20 contact@groupe-tetras-jura.org
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English : Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition.
L’événement Les forêts d’altitude, des forêts de lien Projections Animations Exposition. Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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