LES FORGECIELS, Quai de loire Beaugency, Beaugency

LES FORGECIELS Vendredi 10 juillet, 21h00 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Ainsi commence le spectacle LES FORGE-CIELS, sur le son d’une voix off qui emmène les spectateurs aux confins de l’univers, là où naissent les étoiles…

20 à 45 minutes de spectacle pyrotechnique intense, mêlant les effets de feu les plus spectaculaires avec la grâce et la poésie des danseurs et artistes jongleurs dans une histoire poétique qui emmène petits et grands au delà des étoiles, à virevolter avec les nébuleuses et à danser avec les comètes argentées pour assister à la naissance du ciel …

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Ainsi commence le spectacle LES FORGE-CIELS, sur le son d’une voix off qui emmène les spectateurs aux confins de l’univers, là où naissent les étoiles… Spectacle

LES FORGECIELS