LES FORGECIELS, Quai de loire Beaugency, Beaugency
LES FORGECIELS, Quai de loire Beaugency, Beaugency vendredi 10 juillet 2026.
LES FORGECIELS Vendredi 10 juillet, 21h00 Quai de loire Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Ainsi commence le spectacle LES FORGE-CIELS, sur le son d’une voix off qui emmène les spectateurs aux confins de l’univers, là où naissent les étoiles…
20 à 45 minutes de spectacle pyrotechnique intense, mêlant les effets de feu les plus spectaculaires avec la grâce et la poésie des danseurs et artistes jongleurs dans une histoire poétique qui emmène petits et grands au delà des étoiles, à virevolter avec les nébuleuses et à danser avec les comètes argentées pour assister à la naissance du ciel …
Quai de loire Beaugency quai de loire 45190 beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
Ainsi commence le spectacle LES FORGE-CIELS, sur le son d’une voix off qui emmène les spectateurs aux confins de l’univers, là où naissent les étoiles… Spectacle
LES FORGECIELS
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- VIVALDI ET MOI, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 2 juin 2026
- LA VENUS ELECTRIQUE, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 3 juin 2026
- AUTOFICTION, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 3 juin 2026
- STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 3 juin 2026
- OBSESSION, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 6 juin 2026