Informations pratiques

Guebwiller

Les fouilles archéologiques de l’église Saint-léger

14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25

L’église St-Léger s’est transformée au cours des siècles, les paroissiens vous expliquent comment.

Tous les samedis de juillet de 15h à 17h 30 les bénévoles de la Pastorale du Tourisme racontent la campagne de fouilles archéologiques qui a eu lieu de 1978 à 81 quand il a fallu rénover le sol de l’église. 0 .

14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61 elisabeth.dufresne@mac.com

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English :

St. Léger Church has changed over the centuries; parishioners explain how.

L’événement Les fouilles archéologiques de l’église Saint-léger Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller