Les fouilles archéologiques de l’église Saint-léger Guebwiller
samedi 18 juillet 2026 · Guebwiller
Informations pratiques
Guebwiller
Les fouilles archéologiques de l’église Saint-léger
14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25
L’église St-Léger s’est transformée au cours des siècles, les paroissiens vous expliquent comment.
Tous les samedis de juillet de 15h à 17h 30 les bénévoles de la Pastorale du Tourisme racontent la campagne de fouilles archéologiques qui a eu lieu de 1978 à 81 quand il a fallu rénover le sol de l’église. 0 .
14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61 elisabeth.dufresne@mac.com
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English :
St. Léger Church has changed over the centuries; parishioners explain how.
L’événement Les fouilles archéologiques de l’église Saint-léger Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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