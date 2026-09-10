Les fouilles au château d’Hyères, Esplanade du château d’Hyères, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du château d'Hyères · Hyères
Informations pratiques
Les fouilles au château d’Hyères Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du château d’Hyères Var
Port de chaussures fermées ou baskets conseillé – À partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Au cours de cette visite, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches archéologiques.
Esplanade du château d’Hyères Chemin de la porte Saint-Jean, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]
Au cours de cette visite, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches archéologiques.
Lionel ROUX
À voir aussi à Hyères (Var)
- Sur les traces des écrivains à Hyères, Office de tourisme Hyères, Hyères 18 septembre 2026
- Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères 18 septembre 2026
- Concert de Julii Sharp Place Theodore Lefebvre Hyères 18 septembre 2026
- Twin race Espace Nautique du port de Hyères Hyères 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Port-Cros Port-Cros Hyères 19 septembre 2026