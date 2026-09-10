Les fouilles au château d’Hyères, Esplanade du château d’Hyères, Hyères

Informations pratiques

Les fouilles au château d’Hyères Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du château d’Hyères Var

Port de chaussures fermées ou baskets conseillé – À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au cours de cette visite, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches archéologiques.

Esplanade du château d’Hyères Chemin de la porte Saint-Jean, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]

Au cours de cette visite, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches archéologiques.

Lionel ROUX