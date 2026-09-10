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Les fouilles au château d’Hyères, Esplanade du château d’Hyères, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du château d'Hyères · Hyères

Les fouilles au château d’Hyères, Esplanade du château d’Hyères, Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Esplanade du château d'Hyères
Adresse
Chemin de la porte Saint-Jean, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif
Port de chaussures fermées ou baskets conseillé - À partir de 8 ans

Les fouilles au château d’Hyères Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du château d’Hyères Var

Port de chaussures fermées ou baskets conseillé – À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au cours de cette visite, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches archéologiques.

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Au cours de cette visite, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches archéologiques.

Lionel ROUX

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