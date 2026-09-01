Informations pratiques

Concarneau

Les Foulées Bleues

Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les Foulées Concarnoises vous accueillent cette année sur deux courses de 13.1 et 7 km qui se déroulent séparément (7 km départ 10h / 13.1 km départ 10h30).

La Petite Bleue cette course de 7 km est ouverte à 500 coureurs. Le départ sera donné à 10h quai de la Croix. Ce parcours roulant sans difficulté est un format idéal pour découvrir la joie de courir en peloton.

Les Foulées Bleues cette course de 13,1 km est ouverte à 1000 coureurs. Le départ sera donné à 10h30 quai de la Croix. Un magnifique parcours mi-route mi-chemin avec vue mer.

Dans les deux cas, les parcours très variés vous feront passer devant le port de plaisance, par la Ville Close, la corniche, (le GR 34 pour la 13.1 km), la voie verte et un final en plein centre-ville.

Inscription jusqu’au 16 septembre 2026. .

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les Foulées Bleues Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA