Les Foulées de la Pyramide – 8e édition, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Les Foulées de la Pyramide – 8e édition Dimanche 28 juin, 09h00 Place du Millénaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Départs dès 9h pour les 5 km (7€) et 12 km (11€), à 9h05 pour les maternelles et à 9h10 pour les enfants. Courses sport adapté.

– Course « Maternelle » sur quelques centaines de mètres, ouverte aux enfants de 3 à 6 ans et aux accompagnants qui le désirent (gratuite et non chronométrée).

– Course de 1,5 Km ouverte aux catégories Poussins, Benjamins, Minimes et aux coureurs du Sport Adapté (gratuite et non chronométrée).

– Course de 5 Km ouverte aux catégories Cadets à Masters, mais aussi aux athlètes du Sport Adapté (course chronométrée par puce électronique et comptant pour le classement au Challenge Alès Agglo).

– Course de 12 Km ouverte aux catégories Cadets à Masters (course chronométrée par puce électronique et comptant pour le classement au Challenge Alès Agglo).

Organisée par le SCAC (Saint Christol Athlétic Cévenol), en collaboration avec le service des sports de la Mairie de Saint Christol Lez Alès et animée par René Reboul.

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 23 97 86 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chronogard.fr/?action=event&id=92 »}]

Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied. Course à pied Challenge Alès Agglo