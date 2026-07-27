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Les Foulées de La Tech 2026 Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Ile de Nantes -Parc des Chantiers · Nantes

Les Foulées de La Tech 2026 Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Ile de Nantes -Parc des Chantiers
Adresse
Boulevard Léon Bureau 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
À partir de 19 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 09:30 –
Gratuit : non À partir de 19 € Tout public 

Que sont les Foulées de la Tech ?Le concept est simple.Plus on court ensemble, plus on se parle.Plus on se parle, plus on crée des opportunités.Le temps d’une course, startups, PME innovantes, grands groupes, écoles et acteur·rices publics prennent le même départ. Sans badge. Sans titre. Juste des foulées, des sourires et un objectif commun.Parce qu’une équipe en mouvement est plus soudée.Parce que se rencontrer hors du bureau, c’est créer des relations qui durent.??????? Seul·e ou en équipe – boucles de 5 km????? Bénéfices reversés à la lutte contre le cancerAvant, pendant et après la course, profitez du village & des stands partenaires pour rencontrer les entreprises présentes, découvrir leurs animations et partager un moment convivial.Au programme : DJ set, Huitres & vin blanc, Yoga???? Les inscriptions sont ouvertes !???? En savoir plus sur le site des Foulées de la Tech

Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes 44200

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