Les Foulées de Saint-Sauveur, Mairie, Saint-Sauveur
vendredi 24 juillet 2026 · Mairie · Saint-Sauveur
Informations pratiques
Les Foulées de Saint-Sauveur Vendredi 24 juillet, 18h30 Mairie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
♂️ Le grand retour des Foulées de Saint-Sauveur ! ♀️
Rendez-vous le 24 juillet 2026 pour une édition très spéciale…
La 25e édition !
Depuis un quart de siècle, cet événement rassemble passionnés et amateurs dans une ambiance unique… et cette année promet d’être encore plus mémorable
✔️ Toujours 2 parcours pour satisfaire tous les niveaux
Des nouveautés ? Peut-être bien… ( segment Strava, es-tu là ?)
Course enfants pour que les plus jeunes participent aussi à la fête !
️ Restaurant sur place après la course pour prolonger le plaisir
Sport, partage et convivialité garantis
Que tu viennes pour performer ou simplement profiter, tout est réuni pour passer un moment inoubliable !
Alors, prêt(e) à faire partie de cette 25e édition ?
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous.
Mairie Saint-Sauveur Saint-Sauveur 31790 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://chrono-start.com/events/foulees-de-saint-sauveur/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lesfouleesdesaintsauveur/ »}]
25ème édition
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