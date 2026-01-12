Les Foulées des Berges

Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Plonge au cœur des Foulées des Berges de l’Allier avec trois courses pensées pour toi un 10 km rapide, un 21 km naturel et roulant, et une course enfants pleine d’énergie.

.

Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 96 39

English :

Dive into the heart of the Foulées des Berges de l?Allier with three races designed with you in mind: a fast 10km, a natural, fast-paced 21km, and an energetic children?s race.

L’événement Les Foulées des Berges Moulins a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région