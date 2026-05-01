Brou

Les Foulées des Motivé de la Basket

Place des Halles Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nouveaux parcours, courses 5km et 10km (départ à 10h) et marches 5km et 10km (départ à 9h). Découverte du matériel handisport. Organisé par les Motivé de la Basket.

Inscriptions sur Protiming et sur place. .

Place des Halles Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 50 42 39 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New courses, 5km and 10km races (start at 10am) and 5km and 10km walks (start at 9am). Discovery of handisport equipment. Organized by Motivé de la Basket.

L’événement Les Foulées des Motivé de la Basket Brou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN