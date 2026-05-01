Brou

Salon bien-être et artisanat vente de printemps

Maison de bien-être Arbre ô Fées Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée dédiée au bien-être, à la créativité et au fait-main. Artisanat et créations uniques, bien être et douceur, rencontres et partages, produits locaux, foodtruck.

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Maison de bien-être Arbre ô Fées Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 37 02 08 arbreofees@outlook.fr

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English :

A day dedicated to well-being, creativity and handmade products. Unique crafts and creations, well-being and softness, encounters and sharing, local products, foodtruck.

L’événement Salon bien-être et artisanat vente de printemps Brou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN