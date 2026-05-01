Salon bien-être et artisanat vente de printemps Brou
Salon bien-être et artisanat vente de printemps Brou samedi 30 mai 2026.
Brou
Salon bien-être et artisanat vente de printemps
Maison de bien-être Arbre ô Fées Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée dédiée au bien-être, à la créativité et au fait-main. Artisanat et créations uniques, bien être et douceur, rencontres et partages, produits locaux, foodtruck.
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Maison de bien-être Arbre ô Fées Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 37 02 08 arbreofees@outlook.fr
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English :
A day dedicated to well-being, creativity and handmade products. Unique crafts and creations, well-being and softness, encounters and sharing, local products, foodtruck.
L’événement Salon bien-être et artisanat vente de printemps Brou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN
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