Brou

Salon Bien-Être et Artisanat Vente de Printemps

Maison du Bien Arbre Ô Fées Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée dédiée au bien-être, à la créativité et au fait main.

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Maison du Bien Arbre Ô Fées Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A day dedicated to well-being, creativity and handmade products.

L’événement Salon Bien-Être et Artisanat Vente de Printemps Brou a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN