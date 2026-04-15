Informations pratiques

Orbey

Les foulées du souvenir

1 place des écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 12:30:00

fin : 2026-11-14 16:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Venez encourager les nombreux coureurs et découvrir les différents lieux de mémoire marquants de la Première Guerre Mondiale.

Les Foulées du Souvenir reviennent cette année, avec deux parcours de 9,5 et 27,8 km, à travers les lieux de mémoire de la Première Guerre Mondiale.

Découvrez à travers ces deux parcours de trail, les lieux de mémoire de la bataille du Linge.

Une belle occasion de découvrir autrement le Massif des Vosges et les chemins de randonnée d’Orbey et environs.

Epreuves

9,5km (390D+) départ 13h30 du Col du Wettstein arrivée au Musée Mémorial du linge (15€ puis 18€ à partir du 01/11).

27,8km (1260D+) départ 12h30 de la salle polyvalente d’Orbey arrivée au Musée Mémorial du linge (25 € puis 28€ à partir du 01/11).

Des navettes de bus vous ramèneront vers les points de départ.

Présence de kinés après la course.

Repas d’après course sur inscription. .

1 place des écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 11 81 38 contact@agence-teamcom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the many runners and discover the various memorial sites of the First World War.

L’événement Les foulées du souvenir Orbey a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg