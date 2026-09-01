Les foulées lunévilloises centre-ville Lunéville
dimanche 11 octobre 2026 · centre-ville · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Les foulées lunévilloises
centre-ville Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
11e édition organisée par la Ville, dans le cadre d’Octobre Rose, le mois dédié au dépistage du cancer du sein.
Marche pour tous, Courses enfants et adultes et Stands de prévention
Programme et horaires à venirTout public
0 .
centre-ville Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 04 sports@mairie-luneville.fr
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English :
The 11th edition, organized by the City as part of Pink October, the month dedicated to breast cancer screening.
Walk for All, Races for Children and Adults, and Prevention Booths
Program and schedule to be announced
L’événement Les foulées lunévilloises Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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