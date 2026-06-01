Les Foulées solidaires de l’IAE, Campus du Tertre, Nantes

Les Foulées solidaires de l’IAE Samedi 6 juin, 09h30 Campus du Tertre Loire-Atlantique

Prix libre et conscient, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Course caritative au profit de l’ESAT de Thouaré ((association ADAPEILA)

Un ESAT est une structure qui permet à des personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté. L’objectif : favoriser leur insertion, leur épanouissement et leur permettre d’accéder ou de se maintenir dans l’emploi.

La course se tiendra le samedi 6 juin 2026 de 9h30 à12h sur le Campus Tertre de Nantes Université.

Trois options :

– Course individuelle : 7,5 km

– Course en relais : 7,5 km (2,5 km / personne)

– Marche en relais : 2,5 km (800 m / personne)

Relais par équipes de 3, dans une ambiance conviviale !

Pas d’équipe ? On t’en trouve une sur place !

Accessible à tous, sportif ou non !

L’événement s’adresse aux étudiants et personnels de Nantes Université, aux membres de l’Adapeila, aux alumni de la MAE, aux entreprises et associations partenaires, ainsi qu’au grand public, avec un objectif d’accueil de 100 participants.

Campus du Tertre Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYvQ2gGpfqqYtXiG6IlZEQLqd0nxhLLVOTYSYNgjFfyzFr4g/viewform?fbzx=2621184081100822637 »}]

Course caritative