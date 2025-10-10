Les Fourberies de Scapin

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Octave et Hyacinthe viennent de se marier tandis que son ami Léandre s’éprend d’un belle Egyptienne, Zerbinette.

Voici que la mère d’Octave, Argante, et le père de Léandre, Géronte, reviennent de leur voyage, pleins de projets de mariage en tête. Les plans de nos jeunes amoureux se voient donc compromis. À moins que…

Scapin, le valet de Léandre, touché par l’infortune de nos deux jeunes gens, prépare une manigance extorquer l’argent des deux anciens pour donner raison à la jeunesse.

Scapin, valet génial, imagine des entreprises apparemment impossibles afin de faire triompher l’amour. Y parviendra-t-il et si oui, à quel prix ? Adaptation et mise en scène Grégoire Aubert avec Manon Palacios, Théodora Crala, Grégoire Aubert. Structures Gabriel Agular; Lumière et son Nadal Marchal; Décors Jean-Michel Halbin. 12 .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

English :

Octave and Hyacinthe have just married, while his friend Léandre is in love with a beautiful Egyptian girl, Zerbinette.

German :

Octavian und Hyacinthus haben gerade geheiratet, während sein Freund Léandre sich in die schöne Ägypterin Zerbinette verliebt.

Italiano :

Octave e Hyacinthe si sono appena sposati, mentre l’amico Léandre è innamorato di una bella ragazza egiziana, Zerbinette.

Espanol :

Octave y Hyacinthe acaban de casarse, mientras que su amigo Léandre está enamorado de una bella egipcia, Zerbinette.

L’événement Les Fourberies de Scapin Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-10-10 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE