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Les fourmis invasives : quelles menaces ?, Auditorium des Champs Libres, Rennes

mardi 29 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Les fourmis invasives : quelles menaces ?, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Les fourmis invasives : quelles menaces ? Mardi 29 septembre, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:30:00+02:00

Mais aussi de partir à la découverte des espèces invasives présentes dans de nombreuses régions du monde, notamment en France, et dont l’implantation en Bretagne est imminente.
Avec Luc Gomel, ingénieur agronome et conservateur général du patrimoine à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. 

​En lien avec l’exposition Fourmis.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Cette conférence propose de découvrir l’univers étonnant des fourmis : leur organisation, leur intelligence collective…

Christophe Pellé

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