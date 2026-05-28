Les Franciscaines en scène Thibault Cauvin Alter Ego Deauville

Deauville

Les Franciscaines en scène Thibault Cauvin Alter Ego

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Un concert d’exception au cœur de la nouvelle grande aventure de Thibault.

Un concert d’exception au cœur de la nouvelle grande aventure de Thibault.

Un album intégralement composé d’œuvres originales, une sublime tournée dans des lieux choisis avec soin, une mise en lumière, en son et en scène enivrante et un rendez-vous parisien à l’Opéra Garnier, fruit d’une rencontre éphémère à Hong Kong avec Wong, chauffeur de taxi, il y a vingt ans.

Thibault ne sera jamais autant lui-même, sa guitare classique se muant en une embarcation enchantée pour un ailleurs exquis. Les mots, si précieux pour lui, s’invitent davantage encore en une musique qui ne connaît plus de frontières, d’aires, de limites. Puis il y a la poésie de l’instant dont il a le secret, l’art de créer des moments de communion uniques, d’arrêter le temps…

Auréolé de 36 prix internationaux, Thibault Cauvin a longtemps été considéré comme l’un des plus grands virtuoses de la planète. Sa guitare classique a ensuite pris les couleurs du monde avec des représentations sur les prestigieuses scènes de 130 pays. L’âme de rocker héritée de son père l’a conduit à jouer pour tous les publics et à fédérer par une énergie communicative rare. Les rencontres et les aventures partagées, dont la récente en duo avec -M-, ont nourri sa soif de liberté et ses rêves d’enfant. Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre : une épopée inouïe aux multiples facettes, à la fois intime et flamboyante, initiée il y a plusieurs mois avec la parution de son premier roman, Alter Ego , puis plus récemment par la sortie de son album. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines en scène Thibault Cauvin Alter Ego

An exceptional concert at the heart of Thibault’s new adventure.

L’événement Les Franciscaines en scène Thibault Cauvin Alter Ego Deauville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SPL Deauville