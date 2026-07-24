Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Jeannie

21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Diner-concert avec Jeannie (musique populaire des années 70,80 et 90). .

21 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 69 06 restaurantlesfranglais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Jeannie

L’événement Les Franglais by Château de Gâteaux Friday night is music night Jeannie Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Saint-Yrieix