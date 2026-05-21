Les galopades du patrimoine Alençon
Les galopades du patrimoine Alençon vendredi 18 septembre 2026.
Alençon
Les galopades du patrimoine
Cours Clémenceau Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Course pédestre en semi-nocturne à travers le patrimoine Alençonnais le vendredi 18 septembre 2026 à 20h
Deux distances 7km (1199 coureurs maximum) et 13km (800 coureurs maximum)
Départ à 20h, cours Clémenceau
Accueil Place Poulet-Malassis
Inscription uniquement par voie numérique jusqu’au 16 septembre 19h59
https://in.njuko.com/les-galopades-du-patrimoine-2026 .
Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie jmfecouves@gmail.com
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English : Les galopades du patrimoine
L’événement Les galopades du patrimoine Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON
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