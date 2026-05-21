Alençon

Les galopades du patrimoine

Cours Clémenceau Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Course pédestre en semi-nocturne à travers le patrimoine Alençonnais le vendredi 18 septembre 2026 à 20h

Deux distances 7km (1199 coureurs maximum) et 13km (800 coureurs maximum)

Départ à 20h, cours Clémenceau

Accueil Place Poulet-Malassis

Inscription uniquement par voie numérique jusqu’au 16 septembre 19h59

https://in.njuko.com/les-galopades-du-patrimoine-2026 .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie jmfecouves@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les galopades du patrimoine

L’événement Les galopades du patrimoine Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON