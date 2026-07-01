Les Galopades du Patrimoine, Hôtel du Département, Alençon

Informations pratiques

Les Galopades du Patrimoine Vendredi 18 septembre, 20h00 Hôtel du Département Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

La 16e édition des Galopades du patrimoine revient le vendredi 18 septembre. Course pédestre en semi-nocturne, elle met à l’honneur la ville et son patrimoine. Venez encourager les coureurs dans l’enceinte du Conseil départemental !

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’à 1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969.

Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

La 16e édition des Galopades du patrimoine revient le vendredi 18 septembre. Course pédestre en semi-nocturne, elle met à l’honneur la ville et son patrimoine. Venez encourager les coureurs dans du !…

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