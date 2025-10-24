Les garçons et Guillaume à table Rue Georges Schiever Avallon
Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon Yonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille. Du moins se comporte-t-il comme tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la confusion. Comme lorsqu’elle dit Les garçons et Guillaume, à table ! ou bien Au revoir ma chérie .
Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume Gallienne dresse le portrait d’un garçon perdu, sujet d’une confusion sexuelle troublante.
Sans en avoir l’air et avec beaucoup de dérision, il brouille les pistes, entretient la confusion, s’amuse de cette fragilité et rend hommage à la féminité.
De Guillaume Gallienne
Interprète Jean-François Breuer
Mise en scène Patrice Mincke
Scénographie Anne Guilleray
À partir de 12 ans Durée 1h15 .
Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr
