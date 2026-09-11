Les Gardiens de la ville – Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Confluence, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Confluence · Lyon
Informations pratiques
Les Gardiens de la ville – Visite ludique pour les enfants (7-12 ans) Samedi 19 septembre, 14h30 Confluence Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
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Confluence confluence Lyon 69002 Confluence Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-gardiens-de-la-ville-7-12-ans »}]
Embarquez pour une aventure au cœur d’un quartier en pleine transformation !
© Ludilyon
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