Les Gardiens de la ville – Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Confluence, Lyon

Informations pratiques

Les Gardiens de la ville – Visite ludique pour les enfants (7-12 ans) Samedi 19 septembre, 14h30 Confluence Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Embarquez pour une aventure au cœur d’un quartier en pleine transformation !

​La ville de Lyon fait appel à vous, la brigade des Gardiens de la Ville. Votre mission ? En équipes, imaginez la ville de demain : architecture durable, mobilités douces, biodiversité, gestion de l’eau et recyclage… 5 défis vous attendent pour découvrir comment réinventer le quartier en tenant compte des enjeux environnementaux. Une visite immersive qui permet de vivre la ville autrement.

Rejoignez-nous pour une aventure où apprentissage rime avec plaisir !

Confluence confluence Lyon 69002 Confluence Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-gardiens-de-la-ville-7-12-ans »}]

Embarquez pour une aventure au cœur d’un quartier en pleine transformation !

© Ludilyon