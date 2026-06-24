Les Genki-nobori de Susumu Shingu à l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris vendredi 26 juin 2026.

Présentation

Les Genki-nobori investissent la cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine. Imaginées par l’artiste japonais Susumu Shingu après le séisme et le tsunami de Tōhoku en 2011, puis réalisées par des enfants et des jeunes accompagnés par La Source Garouste, ces œuvres portées par le vent célèbrent la créativité et la résilience.

Portées par les courants d’air, ces longues œuvres mouvantes – les Genki-nobori – auront été imaginées et réalisées par une centaine d’enfants et de jeunes accompagnés par La Source Garouste dans les 10 sites de son réseau national.

Inspirés des traditionnelles manches à air japonaises en forme de poissons, les Genki-nobori sont nés au Japon sous l’impulsion de l’artiste Susumu Shingu après le séisme et le tsunami de Töhoku en 2011.

Pensés comme des messages d’espoir confiés au vent, ils portent une vision profondément humaniste de l’art : une création capable de relier les êtres, les territoires et les imaginaires. Grâce au soutien de la galerie Jeanne Bucher Jaeger, qui représente l’artiste, La Source Garouste développe ce projet dans le cadre de son projet intersites 2026.

Entre février et mai 2026, une centaine d’enfants en situation de fragilité sociale, scolaire ou familiale participent à des ateliers de création animés par 10 artistes dans les différentes structures du réseau. Ensemble, ils conçoivent 100 Genki-nobori à travers une expérience collective mêlant dessin, peinture, écriture et expérimentation plastique.

À travers ce projet, La Source Garouste poursuit sa mission : offrir aux enfants et aux jeunes des espaces de création où ils peuvent expérimenter, coopérer, développer leur confiance et révéler leurs capacités au contact d’artistes professionnels.

Susumu Shingu

Susumu Shingu débute comme peintre au Japon puis à Rome dans les années 1960, profondément inspiré par les artistes de la Renaissance comme Léonard de Vinci et son approche mêlant art, science et observation du monde. Sa découverte du mouvement naît presque par hasard, lorsqu’une de ses peintures suspendue à un arbre se met à bouger sous l’effet du vent. Cette expérience fondatrice l’amène progressivement à développer une oeuvre sculpturale centrée sur les énergies invisibles de la nature — le vent, l’eau, la lumière ou encore la gravité.

Au fil des années, il construit un langage artistique singulier, à la croisée de l’art, de l’ingénierie et de la contemplation de la nature. Ses sculptures en mouvement, souvent monumentales, dialoguent avec leur environnement et évoluent au gré des éléments naturels.

Son travail a été présenté dans de nombreux musées, institutions et espaces publics à travers le monde et a donné lieu à des collaborations avec des figures majeures de l’architecture, du design et de la création contemporaine comme Renzo Piano, Tadao Ando ou Issey Miyake.

La Source Garouste

La Source Garouste est une association à vocation sociale et éducative créée en 1991 par Élizabeth et Gérard Garouste. Née de la conviction que la création artistique peut venir en soutien de l’action sociale, elle oeuvre auprès d’enfants et de jeunes en situation de fragilité sociale, économique ou scolaire à travers des ateliers de pratique artistique.

Depuis plus de trente ans, La Source Garouste développe un projet original à la croisée de l’art et du social : créer des espaces de liberté et de création où les participants peuvent expérimenter, imaginer, s’exprimer et reprendre confiance en eux.

Chaque atelier repose sur un binôme composé d’un artiste et d’un professionnel éducatif, pilier de la démarche de l’association. Dans ce cadre différent, plus souple et moins normé que celui du quotidien ou de l’école, la création devient aussi une expérience collective favorisant l’écoute, le respect, la coopération et le lien social.

Le réseau La Source Garouste est aujourd’hui composé de 10 structures locales implantées dans 10 départements ainsi que d’une association nationale chargée de les fédérer et de coordonner leurs actions. L’association est labellisée « La France s’engage » et conventionnée avec les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les Genki-nobori, manches à air imaginées par l’artiste japonais Susumu Shingu après le séisme et le tsunami de Tōhoku en 2011, investissent la cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine.

Du vendredi 26 juin 2026 au lundi 24 août 2026 :

gratuit

Accès libre sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

https://www.hotel-de-la-marine.paris/ https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis/ https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis/



Afficher la carte du lieu Hôtel de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire

