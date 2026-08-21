Les grandes campagnes s’invitent à St-André !, Bibliothèque Saint-André, Marseille
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille
Informations pratiques
Les grandes campagnes s’invitent à St-André ! 3 et 4 octobre Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00
Des ateliers ouverts à toutes et tous autour de la sculpture, de la danse, du graffiti et de la fabrication d’objets, animés par les artistes Hocine Chernai, Julie Gaubert, Rémi Lecussan et Difuz.
Une assemblée-débat avec le collectif « Le Nuage était sous nos pieds ».
Une exposition réunira récits, archives et créations artistiques pour explorer la richesse du territoire, son histoire et celles et ceux qui l’habitent.
Le week-end se clôturera par une présentation des œuvres réalisées et un moment festif au SALC, en musique avec DJ DD.
Plus d’infos sur place ou au 04 13 94 82 00.
Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Kouss.Kouss, Les grandes Tables de la Friche, 13003 Marseille, Marseille 21 août 2026
- Du temple de la connaissance au temple du football : l’Alcazar et le Vélodrome, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 26 août 2026
- Conférence, lecture, conversation : avec mariam benbakkar, Nouria Behloul et Seloua Luste Boulbina, La compagnie, lieu de création, Marseille 28 août 2026
- Projection de Chants fantômes de Nouria Behloul, La compagnie, lieu de création, Marseille 29 août 2026
- El Tungsteno · Marseille < > Trujillo · Lucio Mora · résidence de recherche · Festival Ver/Voir, Dos Mares · centre international de recherche en art, Marseille 1 septembre 2026