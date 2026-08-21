Les grandes campagnes s’invitent à St-André !, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Les grandes campagnes s’invitent à St-André ! 3 et 4 octobre Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00

Des ateliers ouverts à toutes et tous autour de la sculpture, de la danse, du graffiti et de la fabrication d’objets, animés par les artistes Hocine Chernai, Julie Gaubert, Rémi Lecussan et Difuz.

Une assemblée-débat avec le collectif « Le Nuage était sous nos pieds ».

Une exposition réunira récits, archives et créations artistiques pour explorer la richesse du territoire, son histoire et celles et ceux qui l’habitent.

Le week-end se clôturera par une présentation des œuvres réalisées et un moment festif au SALC, en musique avec DJ DD.

Plus d’infos sur place ou au 04 13 94 82 00.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille