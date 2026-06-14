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Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques La Chapelle-Neuve

Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques La Chapelle-Neuve jeudi 27 août 2026.

Ville : 56500 La Chapelle-Neuve

Département : Morbihan

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Chapelle-Neuve

Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques

La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Samuel Piriou, géologue (docteur en géosciences), vous emmène en balade à la découverte des joyaux minéralogiques du secteur de la Chapelle-Neuve.
Public adulte.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.   .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07 

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English :

L’événement Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté

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