Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques La Chapelle-Neuve
Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques La Chapelle-Neuve jeudi 27 août 2026.
La Chapelle-Neuve
Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques
La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Samuel Piriou, géologue (docteur en géosciences), vous emmène en balade à la découverte des joyaux minéralogiques du secteur de la Chapelle-Neuve.
Public adulte.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les grandes échappées Les joyaux minéralogiques La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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